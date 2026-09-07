आरोग्य मेला : तीन स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं पहुंचे डॉक्टर, लौट गए मरीज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

प्रदेश में दो फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की शुरूआत हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौगढ़ के अमदहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इसका शुभारंभ किया था। रविवार को साढ़े 11 बजे अमर उजाला की टीम विभिन्न केंद्रों पर पहुंची तो चौकाने वाली तस्वीर सामने आई।नौगढ़ के अमदहा में जहां से आरोग्य मेले की शुरूआत हुई थी, वहां बिना चिकित्सक के मरीजों का इलाज हो रहा था। इलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंंद्र पर भी डॉक्टर नहीं आए थे। 15 मरीज घंटों बैठे रहे। इसी तरह दरियापुर पीएचसी पर भी डॉक्टर नहीं थे। वहीं, चहनियां पीएचसी पर चिकित्सक मौजूद थे लेकिन एक भी मरीज नहीं आया था।केस- 1अमदहां में तीन मरीज पहुंचे, डॉक्टर नहीं मिलेनौगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमदहां में सुबह 11 बजे तीन मरीज बैठे थे लेकिन कोई चिकित्सक नहीं था। काफी देर तक मरीज डॉक्टर का इंतजार करते रहे। वहीं, फार्मासिस्ट दिग्विजय यादव और स्टाफ नर्स अलका सुमन मरीजों की जांच करती मिलीं। यहां स्टाफ नर्स के भरोसे दो प्रसव (डिलीवरी) भी कराए गए।केस-2इलिया में तीन घंटे इंतजार करते रहे 15 मरीजइलिया के नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जन आरोग्य मेले में सुबह 11:30 बजे 15 मरीज पहुंचे थे। यहां लैब टेक्नीशियन बिंदेश्वरी प्रसाद, स्टाफ नर्स कालिंदी और वार्ड ब्वाय रविंद्र कुमार मौजूद थे लेकिन डॉक्टर नहीं मिला। मरीज नसरीन खातून, नुसरा खातून, नुसरत, इनामुल, अनुज कुमार, आकांक्षा, राज आदि ने बताया कि डॉक्टर साहब आए नहीं। अब उन्हें बिना इलाज के लौटना पड़ेगा।केस-3दरियापुर में पहुंचे 10 मरीज, चिकित्सक नहींचहनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत दरियापुर उपस्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित आरोग्य मेले में 11:30 बजे तक यहां तैनात डॉ. प्रवीण कुमार नहीं पहुंचे थे। वहीं, 10 मरीज डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। मरीजों ने कहा कि डॉक्टर के न आने से उन्हें बिना जांच और दवा के लौटना पड़ेेगा। चहनियां पीएचसी पर चिकित्सक और कर्मचारी उपस्थित थे लेकिन यहां कोई मरीज नहीं मिला।कोटअमदहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जल्द ही चिकित्सक की तैनाती की जाएगी। आरोग्य मेले में चिकित्सक कुछ विलंब से पहुंचे थे। यदि किसी केंद्र पर डॉक्टर नहीं पहुंचे तो मामले की जांच की जाएगी। - डॉ. परितोष मिश्र, मुख्य चिकित्साधिकारी।