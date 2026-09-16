Chandauli News: फल-सब्जी मंडी और वेंडिंग जोन के लिए करेंगे आंदोलन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:04 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:04 AM IST
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पीडीडीयू नगर। फल-सब्जी उपमंडी और स्थायी वेंडिंग जोन की मांग 20 साल बाद भी पूरी नहीं होने पर फल-सब्जी व्यवसायी वेलफेयर एसोसिएशन ने आंदोलन का फैसला किया है। मंगलवार को हुई बैठक में कारोबारियों ने कहा कि अनुमति मिलने पर 18 सितंबर से हड़ताल शुरू की जाएगी।
एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी नारायण प्रसाद सोनकर ने बताया कि फल-सब्जी उपमंडी और वेंडिंग जोन के लिए कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को पत्रक दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि मंडी और वेंडिंग जोन नहीं होने के कारण कारोबारियों को परेशानी होती है।
कारोबारियों का कहना है कि उन्हें आए दिन अतिक्रमण के नाम पर हटाया जाता है। इससे कारोबार प्रभावित होने के साथ रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाता है।
उन्होंने फल-सब्जी लेकर आने वाले वाहनों को नो-एंट्री के दौरान आवागमन की अनुमति देने की भी मांग की। अध्यक्ष चौधरी नारायण प्रसाद सोनकर ने कहा कि यदि सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बैठक में उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद सोनकर, महामंत्री बृजमोहन प्रसाद सोनकर, मंत्री बिल्लू सरदार, मीडिया प्रभारी मनोज जायसवाल के अलावा राजकुमार सोनकर, शीला देवी, जमुना देवी आदि थीं।
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एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी नारायण प्रसाद सोनकर ने बताया कि फल-सब्जी उपमंडी और वेंडिंग जोन के लिए कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को पत्रक दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि मंडी और वेंडिंग जोन नहीं होने के कारण कारोबारियों को परेशानी होती है।
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कारोबारियों का कहना है कि उन्हें आए दिन अतिक्रमण के नाम पर हटाया जाता है। इससे कारोबार प्रभावित होने के साथ रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाता है।
उन्होंने फल-सब्जी लेकर आने वाले वाहनों को नो-एंट्री के दौरान आवागमन की अनुमति देने की भी मांग की। अध्यक्ष चौधरी नारायण प्रसाद सोनकर ने कहा कि यदि सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बैठक में उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद सोनकर, महामंत्री बृजमोहन प्रसाद सोनकर, मंत्री बिल्लू सरदार, मीडिया प्रभारी मनोज जायसवाल के अलावा राजकुमार सोनकर, शीला देवी, जमुना देवी आदि थीं।
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