Chandauli News: फल-सब्जी मंडी और वेंडिंग जोन के लिए करेंगे आंदोलन

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एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी नारायण प्रसाद सोनकर ने बताया कि फल-सब्जी उपमंडी और वेंडिंग जोन के लिए कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को पत्रक दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि मंडी और वेंडिंग जोन नहीं होने के कारण कारोबारियों को परेशानी होती है।कारोबारियों का कहना है कि उन्हें आए दिन अतिक्रमण के नाम पर हटाया जाता है। इससे कारोबार प्रभावित होने के साथ रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाता है।उन्होंने फल-सब्जी लेकर आने वाले वाहनों को नो-एंट्री के दौरान आवागमन की अनुमति देने की भी मांग की। अध्यक्ष चौधरी नारायण प्रसाद सोनकर ने कहा कि यदि सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बैठक में उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद सोनकर, महामंत्री बृजमोहन प्रसाद सोनकर, मंत्री बिल्लू सरदार, मीडिया प्रभारी मनोज जायसवाल के अलावा राजकुमार सोनकर, शीला देवी, जमुना देवी आदि थीं।