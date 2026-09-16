Chandauli News: ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, पत्नी और भतीजी घायल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:08 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:08 AM IST
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ताराजीवनपुर। अलीनगर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव निवासी धर्मेंद्र यादव (45) की मंगलवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। वह पत्नी और भतीजी के साथ गढ़वा घाट आश्रम से दर्शन कर बाइक से लौट रहे थे। गंगा पुल के मलहिया गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में धर्मेंद्र की मौत जान चली गई जबकि पत्नी ज्योति और भतीजी सृष्टि घायल हो गईं।
परिजनों के अनुसार, धर्मेंद्र यादव मंगलवार को पत्नी ज्योति (42) और भतीजी सृष्टि (12) के साथ बाइक से गढ़वाघाट आश्रम गए थे। दर्शन के बाद तीनों घर लौट रहे थे। मलहिया गांव के पास हाईवे से नीचे उतरते समय पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बीएचयू ट्राॅमा सेंटर पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने धर्मेंद्र यादव को मृत घोषित कर दिया।
ज्योति और सृष्टि का उपचार चल रहा है। दोनों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। धर्मेंद्र की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी ज्योति का रो-रोकर बुरा हाल था। वहीं, बेटा शिवम और बेटी जूली भी पिता की मौत से बदहवास हैं। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लंका पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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परिजनों के अनुसार, धर्मेंद्र यादव मंगलवार को पत्नी ज्योति (42) और भतीजी सृष्टि (12) के साथ बाइक से गढ़वाघाट आश्रम गए थे। दर्शन के बाद तीनों घर लौट रहे थे। मलहिया गांव के पास हाईवे से नीचे उतरते समय पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बीएचयू ट्राॅमा सेंटर पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने धर्मेंद्र यादव को मृत घोषित कर दिया।
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ज्योति और सृष्टि का उपचार चल रहा है। दोनों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। धर्मेंद्र की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी ज्योति का रो-रोकर बुरा हाल था। वहीं, बेटा शिवम और बेटी जूली भी पिता की मौत से बदहवास हैं। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लंका पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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