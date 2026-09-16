Chandauli News: भगवान विश्वकर्मा के जयघोष के साथ निकाली शोभायात्रा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:07 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:07 AM IST
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चंदौली। विश्वकर्मा पूजनोत्सव से पहले विश्वकर्मा समाज की ओर से शोभायात्रा निकाली गई। इसमें जिले भर से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हाथों में धर्म ध्वजा और समाज का प्रतीक चिह्न हथौड़ा लेकर लोगों ने भगवान विश्वकर्मा की जयघोष की।
शोभायात्रा का शुभारंभ सैयदराजा स्थित विश्वकर्मा मंदिर से हुआ। यात्रा चंदौली जिला मुख्यालय पहुंची, जहां सभा हुई। इसमें मुख्य अतिथि भाजपा के सोशल मीडिया सेल के जिला सह संयोजक श्रीकांत विश्वकर्मा ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा गौरव के प्रतीक हैं। समाज के लोगों को संगठित होकर अपनी लड़ाई को मजबूत करना चाहिए। उसमाज की प्रगति के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने का प्रयास करें।
उन्होंने 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा का पूजनोत्सव धूमधाम से मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। इस अवसर पर घरों में दीप जलाकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन की बधाई देने की अपील की। इस दौरान संतोष विश्वकर्मा, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, महेंद्र विश्वकर्मा, सूरज विश्वकर्मा, प्रेमनाथ, पंकज विश्वकर्मा, राहुल विश्वकर्मा, नगीना विश्वकर्मा, राम प्रकाश विश्वकर्मा और दीनानाथ आदि मौजूद थे।
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शोभायात्रा का शुभारंभ सैयदराजा स्थित विश्वकर्मा मंदिर से हुआ। यात्रा चंदौली जिला मुख्यालय पहुंची, जहां सभा हुई। इसमें मुख्य अतिथि भाजपा के सोशल मीडिया सेल के जिला सह संयोजक श्रीकांत विश्वकर्मा ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा गौरव के प्रतीक हैं। समाज के लोगों को संगठित होकर अपनी लड़ाई को मजबूत करना चाहिए। उसमाज की प्रगति के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने का प्रयास करें।
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उन्होंने 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा का पूजनोत्सव धूमधाम से मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। इस अवसर पर घरों में दीप जलाकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन की बधाई देने की अपील की। इस दौरान संतोष विश्वकर्मा, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, महेंद्र विश्वकर्मा, सूरज विश्वकर्मा, प्रेमनाथ, पंकज विश्वकर्मा, राहुल विश्वकर्मा, नगीना विश्वकर्मा, राम प्रकाश विश्वकर्मा और दीनानाथ आदि मौजूद थे।
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