Chandauli News: नई दिल्ली से दानापुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

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पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि गाड़ी संख्या 04090 नई दिल्ली-दानापुर स्पेशल का परिचालन चार सितंबर से 25 सितंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को किया जाएगा। वहीं, गाड़ी संख्या 04089 दानापुर-नई दिल्ली स्पेशल पांच सितंबर से 26 सितंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी।नई दिल्ली-दानापुर स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से रात 11:30 बजे रवाना होगी। अगले दिन सुबह 11:10 बजे पीडीडीयू जंक्शन, दोपहर 12:30 बजे बक्सर और 1:20 बजे आरा रुकते हुए दोपहर तीन बजे दानापुर पहुंचेगी। इस ट्रेन से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।वापसी में दानापुर-नई दिल्ली स्पेशल दानापुर से शाम 4:40 बजे रवाना होगी। यह शाम 5:08 बजे आरा, 5:50 बजे बक्सर और रात नौ बजे पीडीडीयू पहुंचेगी। इसके बाद प्रयागराज, गोविंदपुरी, अलीगढ़ होते हुए अगले दिन सुबह 9:45 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों को नियमित ट्रेनों में बढ़ रही भीड़ के बीच अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।