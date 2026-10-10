फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Preparations for assembly elections in full swing, EVMs to be checked from 12th

Chandauli News: विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, 12 से होगी ईवीएम की जांच

Sat, 10 Oct 2026 01:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:01 AM IST
विज्ञापन
Preparations for assembly elections in full swing, EVMs to be checked from 12th
चंदौली। विधानसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियों के तहत जिले में ईवीएम और वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) 12 अक्तूबर से शुरू होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम चंद्र मोहन गर्ग ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था परखी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

निरीक्षण के दौरान डीएम ने वेयरहाउस की त्रिस्तरीय सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरों, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, अग्निशमन उपकरणों और बैरिकेडिंग का जायजा लिया। उन्होंने 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने को कहा। डीएम ने स्पष्ट किया कि वैध प्रवेश पास के बिना किसी को भी वेयरहाउस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि एफएलसी इंजीनियरों की टीम करेगी। इस दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। उनकी उपस्थिति में मशीनों की तकनीकी जांच, सीलिंग और मॉक पोल कराया जाएगा। इसके लिए राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों और सचिवों को सूचना भेजी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इनसेट-
एमएलसी चुनाव की तैयारियां भी परखीं
डीएम ने वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव-2026 की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने चुनाव में इस्तेमाल होने वाली स्टेशनरी, मतपेटियों की सफाई और रखरखाव सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed