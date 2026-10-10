Chandauli News: विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, 12 से होगी ईवीएम की जांच

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निरीक्षण के दौरान डीएम ने वेयरहाउस की त्रिस्तरीय सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरों, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, अग्निशमन उपकरणों और बैरिकेडिंग का जायजा लिया। उन्होंने 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने को कहा। डीएम ने स्पष्ट किया कि वैध प्रवेश पास के बिना किसी को भी वेयरहाउस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।उन्होंने बताया कि एफएलसी इंजीनियरों की टीम करेगी। इस दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। उनकी उपस्थिति में मशीनों की तकनीकी जांच, सीलिंग और मॉक पोल कराया जाएगा। इसके लिए राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों और सचिवों को सूचना भेजी गई है।इनसेट-एमएलसी चुनाव की तैयारियां भी परखींडीएम ने वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव-2026 की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने चुनाव में इस्तेमाल होने वाली स्टेशनरी, मतपेटियों की सफाई और रखरखाव सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।