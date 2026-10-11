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Chandauli News: कोडीन कफ सीरप मामले के चार आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा

Sun, 11 Oct 2026 01:51 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:51 AM IST
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Notices pasted at the homes of four accused in the codeine cough syrup case
पीडीडीयू नगर। कोडीन युक्त कफ सीरप प्रकरण में चंदौली पुलिस ने चार आरोपियों के वाराणसी स्थित घरों पर शनिवार को डुगडुगी बजवाकर कुर्की की उद्घोषणा संबंधी नोटिस चस्पा कराया। पुलिस के अनुसार, मुगलसराय कोतवाली में दर्ज दो प्राथमिकी में फरार चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है।
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कोडीनयुक्त कफ सीरप प्रकरण में औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से मुगलसराय कोतवाली में छह अभियुक्तों के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थीं। जांच के दौरान पुलिस ने 22 लोगों को अभियुक्त बनाया। पुलिस के अनुसार, इनमें से वर्तमान में 18 अभियुक्त जेल में हैं, जबकि चार फरार हैं।
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फरार आरोपियों में शुभम जायसवाल निवासी कायस्थ टोला, प्रहलाद घाट, थाना जैतपुरा; प्रशांत कुमार कसेरा और उनकी पत्नी अंजली रानी कसेरी निवासी कसेरा साकिनाम, हबीबपुरा, थाना चेतगंज; तथा आकाश गुप्ता निवासी औसानगंज, रानी फाटक, थाना जैतपुरा, वाराणसी शामिल हैं। मुगलसराय कोतवाली में दर्ज दोनों मुकदमों में फरार इन चारों अभियुक्तों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट-1, चंदौली की ओर से कुर्की की उद्घोषणा संबंधी नोटिस जारी की गई थी।
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पुलिस ने शनिवार को सभी अभियुक्तों के घरों पर डुगडुगी बजवाकर नोटिस चस्पा की। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक विमलेश कुमार मौर्या ने बताया कि दोनों मुकदमों में शामिल फरार अभियुक्तों के घरों पर न्यायालय से जारी कुर्की की उद्घोषणा संबंधी नोटिस चस्पा की गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में अभी कई अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। उनके खिलाफ भी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
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