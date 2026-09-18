Chandauli News: तीन ब्लॉकों में छह महीने से सरकारी बस सेवा बंद, 80 गांवों की राह मुश्किल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:50 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:50 AM IST
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पीडीडीयू नगर। चंदौली के ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था लचर होती जा रही है। चकिया में छह महीने से रोडवेज बसों का संचालन बंद है, जबकि नौगढ़ में एक साल से सरकारी बस सेवा ठप है। बरहनी में भी बस सेवा शुरू होने के बाद बंद हो गई थी। इससे 80 से ज्यादा गांवों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जिला मुख्यालय, तहसील, अस्पताल, बाजार और स्कूल-कॉलेज जाने के लिए लोगों को दो से तीन जगह वाहन बदलने पड़ते हैं। साथ ही किराया भी डेढ़ से दोगुना तक देना पड़ता है।
चकिया और नौगढ़ क्षेत्र के कई गांव प्रमुख मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन नहीं होने से बड़ी आबादी परिवहन सेवा से वंचित है। ग्रामीणों को पहले गांव से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए ऑटो या अन्य निजी वाहन का सहारा लेना पड़ता है।
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इसके बाद दूसरे साधन से गंतव्य तक जाना पड़ता है। कई यात्रियों को एक ही सफर में दो से तीन वाहन बदलने पड़ते हैं। इससे यात्रा में समय ज्यादा लगने के साथ किराया भी बढ़ जाता है।
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जिला मुख्यालय, तहसील, अस्पताल, बाजार और स्कूल-कॉलेज जाने के लिए लोगों को दो से तीन जगह वाहन बदलने पड़ते हैं। साथ ही किराया भी डेढ़ से दोगुना तक देना पड़ता है।
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चकिया और नौगढ़ क्षेत्र के कई गांव प्रमुख मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन नहीं होने से बड़ी आबादी परिवहन सेवा से वंचित है। ग्रामीणों को पहले गांव से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए ऑटो या अन्य निजी वाहन का सहारा लेना पड़ता है।
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इसके बाद दूसरे साधन से गंतव्य तक जाना पड़ता है। कई यात्रियों को एक ही सफर में दो से तीन वाहन बदलने पड़ते हैं। इससे यात्रा में समय ज्यादा लगने के साथ किराया भी बढ़ जाता है।