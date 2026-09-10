Chandauli News: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शीतल पाल को किया याद

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नगर स्थित शीतल पाल तिराहे पर बुधवार को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शीतल पाल की जयंती मनाई गई। यहां राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक संगठनों ने शीतल पाल तिराहे पर पहुंच कर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। जयंती समारोह में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त महानिरीक्षक निबंधन स्टांप शिवशंकर पाल ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाना है, तो नई पीढ़ी को शिक्षा देना सबसे जरूरी है। ईमानदारी और निष्ठा से काम कर बच्चों को पढ़ाना होगा तभी समाज तरक्की करेगा। हमारे पूर्वजों ने वीरता और साहस का परिचय देकर बलिदान दिया, आज उन्हीं के बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। मुख्यर्जी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए। शीतल पाल के बलिदान को याद किया। सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, ओम प्रकाश यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, सपा विधायक जाहिद बेग, सपा नेता अंजनी सरोज, अंजनी शुक्ला सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक बी.एल. पाल ने किया। इस मौके पर अखिलेश पाल, बच्चन पाल, ठाकुर पाल, आशुतोष पाल, देवी प्रसाद पाल, आरडी पाल, सेवालाल पाल, अभिषेक पाल, प्यारेलाल पाल, प्रदीप पाल, अजीत पाल आदि रहे।