Chandauli News: 24 घंटे में नौ सेमी घटा गंगा का जलस्तर

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चेतावनी बिंदु पार करने के बाद पिछले पांच दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे तटवर्ती इलाकों के लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि, पानी कम होने के साथ ही जगह-जगह कीचड़ की समस्या बढ़ गई है। वहीं गंगा कटान तेज होने से तटवर्ती क्षेत्र के लोग परेशान हैं। नियामताबाद, सकलडीहा, चहनिया और धानापुर ब्लॉक के 50 से ज्यादा गांवों में कटान से लोग दहशत में हैं।इनसेट-नगवा-चोचकपुर घाट पर नाव का संचालन शुरूधानापुर। गंगा का जलस्तर घटने पर बुधवार को नगवा-चोचकपुर घाट पर नावों का संचालन शुरू कर दिया गया। पीडब्लूडी के अवर अभियंता आरके चौहान ने बताया कि गंगा के जलस्तर में कमी आने के बाद बड़ी नावों के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। नाव सेवा शुरू होने से गंगा के दोनों तरफ से आने-जाने वालों को राहत मिली है। हालांकि, नाविकों को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए नाव संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद