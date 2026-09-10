फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Ganga water level decreased by nine cm in 24 hours

Chandauli News: 24 घंटे में नौ सेमी घटा गंगा का जलस्तर

Thu, 10 Sep 2026 01:08 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
Ganga water level decreased by nine cm in 24 hours
टांडाकला में घटता गंगा का जलस्तर। संवाद
पीडीडीयू नगर। गंगा के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बुधवार की शाम चार बजे तक जलस्तर 69.17 मीटर पहुंच गया। वहीं, मंगलवार की शाम छह बजे तक जलस्तर 69.26 मीटर था। इस तरह करीब 24 घंटे में गंगा का जलस्तर नौ सेमी कम हुआ है। हालांकि, पानी घटने के साथ गंगा कटान तेज हो गई है।
विज्ञापन

चेतावनी बिंदु पार करने के बाद पिछले पांच दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे तटवर्ती इलाकों के लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि, पानी कम होने के साथ ही जगह-जगह कीचड़ की समस्या बढ़ गई है। वहीं गंगा कटान तेज होने से तटवर्ती क्षेत्र के लोग परेशान हैं। नियामताबाद, सकलडीहा, चहनिया और धानापुर ब्लॉक के 50 से ज्यादा गांवों में कटान से लोग दहशत में हैं।
विज्ञापन

इनसेट-
नगवा-चोचकपुर घाट पर नाव का संचालन शुरू
धानापुर। गंगा का जलस्तर घटने पर बुधवार को नगवा-चोचकपुर घाट पर नावों का संचालन शुरू कर दिया गया। पीडब्लूडी के अवर अभियंता आरके चौहान ने बताया कि गंगा के जलस्तर में कमी आने के बाद बड़ी नावों के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। नाव सेवा शुरू होने से गंगा के दोनों तरफ से आने-जाने वालों को राहत मिली है। हालांकि, नाविकों को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए नाव संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed