दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी: ऊंगली में दांत काट भागी थी पीड़िता, सीओ का हस्तक्षेप; आरोपी की तलाश में दबिश
चंदौली में महिला से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़िता की शिकायत के बाद मामला अधिकारियों तक पहुंचा। सीओ के हस्तक्षेप पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
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चकरघट्टा थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की। पीड़िता की शिकायत और क्षेत्राधिकारी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
पीड़िता के अनुसार, 31 अगस्त की रात करीब साढ़े 12 बजे गांव का श्रीकांत चेरो कथित तौर पर शराब के नशे में उसके घर पहुंचा। उसने महिला से भैंस के घर से छूट जाने की बात कहते हुए बाहर आने को कहा। महिला के बाहर निकलने के बाद आरोपी उसे कथित रूप से मुंह दबाकर जंगल की ओर खींच ले गया। महिला का आरोप है कि वहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसने घटना का विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। महिला के मुताबिक, उसने बचने के लिए आरोपी की अंगुली में दांत काट लिया। इसके बाद किसी तरह उसके चंगुल से निकलकर वह वहां से भागने में सफल रही।
महिला का आरोप है कि घटना के बाद उसने चकरघट्टा थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस की ओर से आरोपी के पक्ष में सुलह-समझौता करने का दबाव बनाया गया। इससे परेशान होकर उसने उच्चाधिकारियों से शिकायत करने का फैसला लिया।
पीड़िता बृहस्पतिवार को नौगढ़ क्षेत्राधिकारी देवेंद्र कुमार के कार्यालय पहुंची और प्रार्थना पत्र देकर मामले में कार्रवाई की मांग की। उसने पूरी घटना बताते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और सुरक्षा की मांग की।
क्षेत्राधिकारी के हस्तक्षेप के बाद शुक्रवार को चकरघट्टा पुलिस ने आरोपी श्रीकांत चेरो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। थानाध्यक्ष महेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने मामले में साक्ष्य जुटाने और पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।