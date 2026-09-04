दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी: ऊंगली में दांत काट भागी थी पीड़िता, सीओ का हस्तक्षेप; आरोपी की तलाश में दबिश

महिला का आरोप है कि घटना के बाद उसने चकरघट्टा थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस की ओर से आरोपी के पक्ष में सुलह-समझौता करने का दबाव बनाया गया। इससे परेशान होकर उसने उच्चाधिकारियों से शिकायत करने का फैसला लिया।



पीड़िता बृहस्पतिवार को नौगढ़ क्षेत्राधिकारी देवेंद्र कुमार के कार्यालय पहुंची और प्रार्थना पत्र देकर मामले में कार्रवाई की मांग की। उसने पूरी घटना बताते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और सुरक्षा की मांग की।



क्षेत्राधिकारी के हस्तक्षेप के बाद शुक्रवार को चकरघट्टा पुलिस ने आरोपी श्रीकांत चेरो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। थानाध्यक्ष महेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने मामले में साक्ष्य जुटाने और पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।