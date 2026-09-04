Chandauli News: चार दिनों से बिजली गुल, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

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ग्रामीणों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस रहा है। ऐसे में बिजली आपूर्ति ठप होने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। अंधेरा होने के कारण जहरीले जीव-जंतुओं के घरों में घुसने का खतरा बना हुआ है। बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित हैं।बताया कि बिजली के खंभे गिरने की सूचना अधिकारियों को कई बार दी गई, लेकिन चार दिन बाद भी कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं आया। ग्रामीणों ने खंभों को तत्काल दुरुस्त कराने और बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की। इस संबंध में सकलडीहा उपकेंद्र के एसडीओ सियाराम यादव ने बताया कि जल्द ही समस्या का समाधान कराया जाएगा।प्रदर्शन में सुनील राय, जीवन राय, रुदल राय, दीपक राय, राकेश राम, राजू राय, मिट्ठू राजभर, कैलाश राय, राधे राय, रंगीली राय, मुनीम राय और बबलू राय आदि शामिल थे।