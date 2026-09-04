Chandauli News: जगह-जगह सज गईं कान्हा के जन्मोत्सव की झांकियां

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पीडीडीयू नगर निवासी पं. अजय पाठक और संतोष तिवारी ने बताया कि शुक्रवार को आधी रात के बाद तक अष्टमी तिथि रहेगी। सिंह लग्न और रोहिणी नक्षत्र का योग बन रहा है। इससे शुक्रवार को गृहस्थ और वैष्णव दोनों के लिए जन्माष्टमी है। यह अत्यंत शुभ योग है। मुगलसराय कोतवाली, अलीनगर थाना, चंदौली पुलिस लाइन, सुभाष नगर स्थित गौड़ीय मठ, कैलाशपुरी, रविनगर, शाहकुटी शिव मंदिर, चतुर्भुजपुर, आरपीएफ कॉलोनी, मानसनगर मंदिर में झांकियां सजाई जा रही हैं।बाजार में खिलौने, पालने, झूले, लड्डू गोपाल की पोशाक, मुकुट, बांसुरी और अष्टधातु की मूर्तियों की खरीदारी हुई। धर्मशाला रोड पर दुकानदार मनोज कुमार ने बताया कि साधारण सूती और रेशमी पोशाकें 50 रुपये तक मिल रही हैं। वहीं, भारी जरदोजी, गोटा-पत्ती और कुंदन वर्क वाली डिजाइनर पोशाकें 1,500 से 2,500 रुपये तक बिक रही हैं। लड्डू गोपाल के बैठने के लिए लकड़ी, मेटल, पीतल और मखमली नक्काशीदार झूले 100 रुपये से लेकर 5,000 रुपये में उपलब्ध हैं। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक सामान विक्रेता टिंकू जायसवाल ने बताया कि झांकी सजाने के लिए फैंसी लाइट्स, एलईडी झालरों और स्वचालित झूलों की बिक्री ज्यादा हो रही है।