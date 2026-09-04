फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Tableaus of Kanha's birth anniversary were decorated everywhere.

Chandauli News: जगह-जगह सज गईं कान्हा के जन्मोत्सव की झांकियां

Fri, 04 Sep 2026 01:25 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Tableaus of Kanha's birth anniversary were decorated everywhere.
जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पीडीडीयू नगर में सजावटी सामानों की खरीदारी करते लोग। संवाद
पीडीडीयू नगर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व शुक्रवार को मनाया जाएगा। शुक्रवार की आधी रात को योगेश्वर श्रीकृष्ण का जन्म होगा। इसके साथ ही ‘जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की’ की गूंज होगी। बृहस्पतिवार को दिनभर तैयारियां होती रहीं। जगह-जगह श्रीकृष्ण जन्म की झांकियां सजाई गईं। बच्चों में इसे लेकर विशेष उत्साह रहा। उन्होंने श्रीकृष्ण जन्म की झांकी का संसार रचा।
विज्ञापन

पीडीडीयू नगर निवासी पं. अजय पाठक और संतोष तिवारी ने बताया कि शुक्रवार को आधी रात के बाद तक अष्टमी तिथि रहेगी। सिंह लग्न और रोहिणी नक्षत्र का योग बन रहा है। इससे शुक्रवार को गृहस्थ और वैष्णव दोनों के लिए जन्माष्टमी है। यह अत्यंत शुभ योग है। मुगलसराय कोतवाली, अलीनगर थाना, चंदौली पुलिस लाइन, सुभाष नगर स्थित गौड़ीय मठ, कैलाशपुरी, रविनगर, शाहकुटी शिव मंदिर, चतुर्भुजपुर, आरपीएफ कॉलोनी, मानसनगर मंदिर में झांकियां सजाई जा रही हैं।
विज्ञापन

बाजार में खिलौने, पालने, झूले, लड्डू गोपाल की पोशाक, मुकुट, बांसुरी और अष्टधातु की मूर्तियों की खरीदारी हुई। धर्मशाला रोड पर दुकानदार मनोज कुमार ने बताया कि साधारण सूती और रेशमी पोशाकें 50 रुपये तक मिल रही हैं। वहीं, भारी जरदोजी, गोटा-पत्ती और कुंदन वर्क वाली डिजाइनर पोशाकें 1,500 से 2,500 रुपये तक बिक रही हैं। लड्डू गोपाल के बैठने के लिए लकड़ी, मेटल, पीतल और मखमली नक्काशीदार झूले 100 रुपये से लेकर 5,000 रुपये में उपलब्ध हैं। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक सामान विक्रेता टिंकू जायसवाल ने बताया कि झांकी सजाने के लिए फैंसी लाइट्स, एलईडी झालरों और स्वचालित झूलों की बिक्री ज्यादा हो रही है।

जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पीडीडीयू नगर में सजावटी सामानों की खरीदारी करते लोग। संवाद

जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पीडीडीयू नगर में सजावटी सामानों की खरीदारी करते लोग। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed