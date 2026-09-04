Chandauli News: आधुनिक मशीनों से आईटीआई प्रशिक्षुओं का निखरेगा हुनर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:30 AM IST
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पीडीडीयू नगर। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के प्रशिक्षुओं को अब अपने ट्रेड से संबंधित आधुनिक मशीनों पर नियमित रूप से अभ्यास करने का अवसर मिलेगा। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से रेवसा स्थित आईटीआई की कार्यशाला में नई मशीनें लगाई गई हैं। इससे प्रशिक्षुओं को अपना तकनीकी कौशल निखारने के ज्यादा अवसर मिलेंगे।
रेवसा स्थित आईटीआई में 18 ट्रेड की पढ़ाई हो रही है। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, पेंटर जनरल, कॉस्मेटोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग ड्राइंग टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी सहित अन्य ट्रेड शामिल हैं। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से संस्थान को दो आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।
प्रधानाचार्य अजय कुमार ने बताया कि आधुनिक मशीनों की मदद से प्रशिक्षुओं को तकनीक का व्यावहारिक ज्ञान हासिल करने का अधिक अवसर मिलेगा। प्रशिक्षण के बाद रोजगार के क्षेत्र में युवाओं की दक्षता मजबूत होगी। आधुनिक तकनीक से परिचित होने के कारण प्रशिक्षुओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप खुद को तैयार करने में मदद मिलेगी।
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रेवसा स्थित आईटीआई में 18 ट्रेड की पढ़ाई हो रही है। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, पेंटर जनरल, कॉस्मेटोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग ड्राइंग टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी सहित अन्य ट्रेड शामिल हैं। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से संस्थान को दो आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।
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प्रधानाचार्य अजय कुमार ने बताया कि आधुनिक मशीनों की मदद से प्रशिक्षुओं को तकनीक का व्यावहारिक ज्ञान हासिल करने का अधिक अवसर मिलेगा। प्रशिक्षण के बाद रोजगार के क्षेत्र में युवाओं की दक्षता मजबूत होगी। आधुनिक तकनीक से परिचित होने के कारण प्रशिक्षुओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप खुद को तैयार करने में मदद मिलेगी।
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