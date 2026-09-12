फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Women enthralled the audience with dance and Kajri at the Teej festival.

Chandauli News: तीज महोत्सव में महिलाओं ने नृत्य और कजरी से बांधा समा

Sat, 12 Sep 2026 12:48 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
Women enthralled the audience with dance and Kajri at the Teej festival.
Photo Title
। स्वामी विवेकानंद चौराहे के पास महिला जागरूक मंच की ओर से तीज महोत्सव एवं तीज मेले का आयोजन किया गया।
विज्ञापन

देर रात तक चले कार्यक्रम में महिलाओं ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
इसमें नृत्य, कजरी, गजल सहित कई प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। महोत्सव में महिलाओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मोनिका चौरसिया जूनियर तीज क्वीन, निर्मला गुप्ता सीनियर तीज क्वीन और तुलसी गुप्ता बेस्ट डांसर चुनी गईं।
विजेताओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। महिला जागरूक मंच की संरक्षक संगीता खन्ना ने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य महिलाओं को मंच उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने घर-परिवार की जिम्मेदारियों के साथ अपनी प्रतिभा को भी निखार सकें। उन्होंने कहा कि तीज जैसे आयोजन महिलाओं को खुलकर सामने आने और अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं।
विज्ञापन

इसमें रितिका खन्ना, प्रीति शर्मा, सुनीता यादव, आरती सिंह, योगिता हेमकर, कनक जायसवाल, जागृति मौर्य, सीमा खत्री, मीरा बरनवाल, राधिका बरनवाल, रेनू चौधरी, पल्लवी धवन, ममता बरनवाल, दीपिका मौर्य, अलका बरनवाल, शालिनी मेहरा, किरण पोद्दार, वीणा, अनीता गुप्ता, अंजना गुप्ता, रीना बरनवाल आदि मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed