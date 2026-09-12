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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   A young man drowned while bathing in the Ganges after washing clothes.

Chandauli News: कपड़े धोने के बाद गंगा में नहाने उतरा युवक डूबा, माैत

Sat, 12 Sep 2026 12:46 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:46 AM IST
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A young man drowned while bathing in the Ganges after washing clothes.
कोइरौना थाना क्षेत्र के बारीपुर गंगा घाट पर शुक्रवार को नहाते समय 43 वर्षीय झूम्मन कनौजिया गंगा में डूब गए। वह कपड़े धोने के बाद नहाने के लिए गंगा में उतरे थे।
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गोताखोर उसकी तलाश में देरशाम तक जुटे रहे। शाम पांच बजे शव मिला। छोटे बेटे अर्जुन के मुताबिक बारीपुर गांव ननासी झूम्मन कन्नौजिया विभिन्न गांव में घर-घर जाकर कपड़े धोने और प्रेस करने का काम करते थे।
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इसी से परिवार का भरण-पोषण होता था। शुक्रवार को वह कपड़ा लेकर घाट पर धोने के लिए गए थे। कपड़ा धोने के बाद वह स्नान करने के लिए गंगा में उतरे, लेकिन तेज बहाव के कारण डूब गए। सूचना मिलते ही ग्रामीण और पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई।
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गोताखोर बुलाकर तलाश शुरू कराई। घटना की सूचना से पत्नी कंचन का रो-रोकर बुरा हाल है। बेटे करण और अर्जुन परेशान हैं।
ग्रामीणों के मुताबिक इस समय गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे गहरे पानी में तलाश करना काफी जोखिम भरा है। झूम्मन कुछ महीने पहले काम करने के लिए मुंबई गए थे। कुछ दिन पहले ही घर लौटे थे। थाना प्रभारी कोइरौना मनीष द्विवेदी ने कहा कि व्यक्ति की तलाश की जा रही है।
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