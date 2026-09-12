Chandauli News: कपड़े धोने के बाद गंगा में नहाने उतरा युवक डूबा, माैत

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गोताखोर उसकी तलाश में देरशाम तक जुटे रहे। शाम पांच बजे शव मिला। छोटे बेटे अर्जुन के मुताबिक बारीपुर गांव ननासी झूम्मन कन्नौजिया विभिन्न गांव में घर-घर जाकर कपड़े धोने और प्रेस करने का काम करते थे।इसी से परिवार का भरण-पोषण होता था। शुक्रवार को वह कपड़ा लेकर घाट पर धोने के लिए गए थे। कपड़ा धोने के बाद वह स्नान करने के लिए गंगा में उतरे, लेकिन तेज बहाव के कारण डूब गए। सूचना मिलते ही ग्रामीण और पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई।गोताखोर बुलाकर तलाश शुरू कराई। घटना की सूचना से पत्नी कंचन का रो-रोकर बुरा हाल है। बेटे करण और अर्जुन परेशान हैं।ग्रामीणों के मुताबिक इस समय गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे गहरे पानी में तलाश करना काफी जोखिम भरा है। झूम्मन कुछ महीने पहले काम करने के लिए मुंबई गए थे। कुछ दिन पहले ही घर लौटे थे। थाना प्रभारी कोइरौना मनीष द्विवेदी ने कहा कि व्यक्ति की तलाश की जा रही है।