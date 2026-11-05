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प्रेम और सौहार्द का संदेश देती है दीपावली : ध्रुवभूषण

Thu, 05 Nov 2026 02:09 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:09 AM IST
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Diwali conveys a message of love and harmony: Dhruvbhushan
धानापुर के शहीद हीरा सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में दीप जलाती छात्राएं। स्रोत:-महाविद्
धानापुर। कस्बा स्थित शहीद हीरा सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बुधवार को रोवर्स-रेंजर्स और खेल विभाग के संयुक्त समन्वय से दीपोत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने आकर्षक रंगोली बनाई। दीपों और फूलों से महाविद्यालय परिसर को सजाया गया।
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कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रो. ध्रुवभूषण सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि दीपावली आपसी प्रेम, सौहार्द और मिल-जुलकर खुशियां बांटने का संदेश देती है। ऐसे पर्व सभी को मिलकर उत्साहपूर्वक मनाने चाहिए। इसके बाद डॉ. संदीप कुमार यादव, डॉ. प्रवेश कुमार सिंह, डॉ. नौशाद अहमद, प्रवेश कुमार, पूनम निर्मल, किरण यादव, डॉ. दिनेश कुमार और डॉ. शिव प्रताप सिंह ने भी दीप प्रज्ज्वलित किए।
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कार्यक्रम को सफल बनाने में अनामिका सिंह, इजल गुप्ता, खुशबू, अंशिका, शिवानी, आंचल, साइमा, विजयलक्ष्मी, प्रिया, दिव्यांशी और ज्वाला सहित महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने योगदान दिया।
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