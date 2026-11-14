Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Even with the onset of Chhath rush on trains in Chandauli has not eased conditions in AC coaches

चंदौली: छठ की शुरुआत पर भी ट्रेनों में कम नहीं हुई भीड़, एसी कोच में जनरल जैसी हालत

Sat, 14 Nov 2026 12:52 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, चंदौली
अमर उजाला नेटवर्क, चंदौली Published by: किशन चौबे Updated Sat, 14 Nov 2026 12:52 PM IST
सार

छठ महापर्व की शुरुआत के बाद भी पीडीडीयू जंक्शन पर बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ कम नहीं हुई। एसी कोच तक में जनरल जैसी स्थिति रही। 50 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने के बावजूद यात्रियों को राहत नहीं मिली। ट्रेनों की देरी से परेशानी और बढ़ गई।

विज्ञापन
Even with the onset of Chhath rush on trains in Chandauli has not eased conditions in AC coaches
पीडीडीयू जंक्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

छठ महापर्व की शुरुआत शुक्रवार को हो गई, लेकिन बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ कम नहीं हुई। पीडीडीयू जंक्शन पर पटना रूट की ट्रेनों में हालात ऐसे रहे कि एसी कोच में भी जनरल जैसी भीड़ दिखाई दी। यात्री कोच के दरवाजों, गलियारों और शौचालय के आसपास बैठकर सफर करने को मजबूर रहे। ट्रेनों की लेटलतीफी ने यात्रियों की परेशानी और बढ़ा दी। भीड़ को नियंत्रित करने में आरपीएफ, जीआरपी और वाणिज्य विभाग की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

विज्ञापन


एसी कोच में भी यात्रियों की भीड़
छठ पर्व पर दिल्ली, मुंबई और देश के दूसरे हिस्सों में काम करने वाले लोग बड़ी संख्या में बिहार लौट रहे हैं। शुक्रवार को पर्व की शुरुआत के बाद भी डाउन की ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ बनी रही। जनरल कोच पहले से ही क्षमता से अधिक भरे रहे। बाद के स्टेशनों से ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों को जगह नहीं मिल पा रही थी।
विज्ञापन


कई यात्री कोच के दरवाजों, गलियारों और शौचालय के आसपास बैठकर सफर करते दिखे। कुछ यात्रियों को शौचालय के आसपास भी जगह तलाशनी पड़ी। स्पेशल ट्रेनों के एसी कोच में भी यात्रियों की भीड़ नजर आई।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

Trending Videos

इन ट्रेनों में रही सबसे ज्यादा भीड़
पीडीडीयू जंक्शन पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, सीमांचल एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, नीलांचल एक्सप्रेस और सिकंदराबाद एक्सप्रेस में यात्रियों की भीड़ रही। इसके अलावा संघमित्रा एक्सप्रेस और बंगलूरू-दानापुर एक्सप्रेस में भी यात्रियों को नियंत्रित करने के लिए रेलवे कर्मचारियों को मशक्कत करनी पड़ी।

50 से अधिक स्पेशल ट्रेनों के बाद भी राहत नहीं
गया जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पीडीडीयू मंडल की ओर से दो स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। वहीं, रेलवे की ओर से यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 50 से अधिक स्पेशल ट्रेनें संचालित की गई हैं। इसके बावजूद नियमित और स्पेशल ट्रेनों में भीड़ कम नहीं हुई।

स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए आरपीएफ निरीक्षक अनिता कुमार, जीआरपी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, स्टेशन अधीक्षक एसके सिंह, सीएसजी एनके मिश्र सहित विभागीय टीम जुटी रही।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed