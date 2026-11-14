चंदौली: छठ की शुरुआत पर भी ट्रेनों में कम नहीं हुई भीड़, एसी कोच में जनरल जैसी हालत

इन ट्रेनों में रही सबसे ज्यादा भीड़

पीडीडीयू जंक्शन पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, सीमांचल एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, नीलांचल एक्सप्रेस और सिकंदराबाद एक्सप्रेस में यात्रियों की भीड़ रही। इसके अलावा संघमित्रा एक्सप्रेस और बंगलूरू-दानापुर एक्सप्रेस में भी यात्रियों को नियंत्रित करने के लिए रेलवे कर्मचारियों को मशक्कत करनी पड़ी।



50 से अधिक स्पेशल ट्रेनों के बाद भी राहत नहीं

गया जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पीडीडीयू मंडल की ओर से दो स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। वहीं, रेलवे की ओर से यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 50 से अधिक स्पेशल ट्रेनें संचालित की गई हैं। इसके बावजूद नियमित और स्पेशल ट्रेनों में भीड़ कम नहीं हुई।



स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए आरपीएफ निरीक्षक अनिता कुमार, जीआरपी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, स्टेशन अधीक्षक एसके सिंह, सीएसजी एनके मिश्र सहित विभागीय टीम जुटी रही।