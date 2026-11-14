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Chandauli News: जमीन विवाद में हमला कर किया था घायल, थाने में नहीं हुई सुनवाई, उल्टे पीड़ित पर ही कार्रवाई, अब कोर्ट के आदेश पर छह के खिलाफ प्राथमिकी

Sat, 14 Nov 2026 11:36 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:36 PM IST
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An assault occurred during a land dispute, leaving the victim injured; the police station failed to address the matter, and instead, action was taken against the victim now, following a court order, an FIR has been registered against six individuals.
सोनभद्र। रामपुर बरकोनिया पुलिस ने जमीन विवाद मामले में कोर्ट के आदेश पर पिता-पुत्र सहित छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। आरोप है कि जबरिया जोताई का विरोध करने पर जमकर पिटाई की गई। पीड़ित की मरणासन्न हालत होने पर आरोपी चले गए। आरोप है कि पीड़ित पक्ष की बजाय आरोपी पक्ष की ही तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर दो का चालान कर दिया गया। एक दरोगा पर भी आरोपी पक्ष को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है। पलपल निवासी राममूरत ने लालवर्ती यादव, बेटे कौशल यादव, कुमार कमलेश, सुनीता पत्नी कौशल, रंजू पत्नी कुमार कमलेश और बृजेश पर मारपीट का आरोप लगाया है। बताया है कि गत 19 जुलाई को उनकी जमीन पर ट्रैक्टर से जोताई की जा रही थी। विरोध पर आरोपियों ने एकजुट होकर उनके परिजनों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। रामराज की इस कदर पिटाई की गई कि वह अचेत हो गए। उन्हें मरा जानकर आरोपी ट्रैक्टर लेकर भाग निकले। वह इसकी सूचना देने रामपुर बरकोनिया थाने पहुंचे। वहां दरोगा ने उन्हें ही घंटों बैठाए रखा। आरोपी पक्ष की तहरीर पर सात के खिलाफ मामला दर्ज की गई। बाद में रामराज, रामनरेश सहित तीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। प्राणघातक हमले के बावजूद रामराज की तहरीर पर मामला दर्ज नहीं किया गया। तब पीड़ित ने अदालत से गुहार लगाई। न्यायालय ने प्रकरण को गंभीर मानते हुए थानाध्यक्ष रामपुर बरकोनिया को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया। थानाध्यक्ष रामसिंहासन शर्मा के मुताबिक प्रकरण में छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच जारी है।
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