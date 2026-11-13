आधा बनारस रहा जाम: वसंता कॉलेज से राजघाट पुल तक रेंगते रहे वाहन, एक घंटे तक फजीहत; एडीसीपी ने कही ये बात
वाराणसी में शुक्रवार को आधा शहर जाम से जूझता रहा। वसंता कॉलेज से राजघाट पुल तक करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी तय करने में वाहन घंटों रेंगते रहे। कैंट मार्ग पर गलत दिशा से आए स्कॉर्पियो और पिकअप ने रास्ता रोका। लहरतारा आरओबी पर टक्कर के बाद 20 मिनट तक नोकझोंक हुई। महमूरगंज समेत कई मार्गों पर वाहनों की कतार लगी रही।
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शहर में शुक्रवार को जाम ने लोगों की रफ्तार थाम दी। सुबह से शाम तक प्रमुख मार्गों पर वाहन रेंगते रहे। वसंता कॉलेज से पड़ाव तक करीब डेढ़ किलोमीटर के दायरे में वाहन एक घंटे तक फंसे रहे। कैंट मार्ग पर गलत दिशा से आए स्कॉर्पियो और पिकअप ने रास्ता रोक दिया। लहरतारा में दो वाहनों की टक्कर के बाद चालकों के बीच करीब 20 मिनट तक नोकझोंक होती रही। इस दौरान सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई।
महमूरगंज में भी जाम के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। वसंता कॉलेज राजघाट पर जाम लगने की वजह पड़ाव की तरफ वाहनों का दबाव रहा। खासकर चौराहा ही जाम से जकड़ा रहा। इस वजह से राजघाट की तरफ से पड़ाव जाने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई। दोपहर में लहरतारा से बैलिया के बीच सड़क चोक रही। प्रमुख चौराहों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई।
कई जगह सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों ने दूसरे वाहनों के निकलने की जगह कम कर दी। दोपहिया वाहन चालक आगे निकलने की कोशिश में फंसे रहे तो चारपहिया वाहनों की लंबी कतार लग गई। कैंट मार्ग पर गलत दिशा से आए स्कॉर्पियो और पिकअप के कारण आमने-सामने वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। सड़क पर पहले निकलने की कोशिश में वाहन चालकों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा।
वहीं, लहरतारा में टक्कर के बाद दोनों वाहन चालक सड़क पर ही उलझे रहे। वाहनों को किनारे करने के बजाय नोकझोंक जारी रहने से पीछे से आ रहे वाहन फंस गए। महमूरगंज में भी वाहनों का दबाव बढ़ने से आवागमन प्रभावित रहा। प्रमुख मार्गों से चौराहों की ओर आने वाले वाहनों के एक साथ पहुंचने से कतारें लंबी होती चली गईं। सड़क किनारे खड़े वाहन आवागमन में बाधा बने तो कहीं दुकानों के सामने सामान लादने और उतारने के दौरान वाहन रुकने से रास्ता संकरा हो गया। चौराहों पर ऑटो और ई-रिक्शा के रुकने से भी पीछे चल रहे वाहनों की रफ्तार प्रभावित हुई।
पर्व की वजह से शहर में वाहनों का दबाव बढ़ा है। यातायात नियंत्रित करने के लिए जगह-जगह ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है। दो-तीन दिनों तक वाहनों का दबाव रहेगा। - अंशुमान मिश्रा, एडीसीपी ट्रैफिक