वाराणसी: नर्स के भरोसे 12 घंटे प्रसूता का इलाज, फिर किया रेफर, सीएमओ से मांगा जवाब; मानवाधिकार आयोग सख्त

आरोप है कि कुछ ही देर बाद उन्होंने ऊपर से ही फोन कर मरीज को कहीं और ले जाने को कह दिया और यह तर्क दिया कि अस्पताल में चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं। परिजनों का यह भी आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने बिना डिस्चार्ज पेपर दिए ही मरीज को बाहर कर दिया। शिकायत करने पर लीपापोती के आरोप पीड़िता के पति इसरार अहमद का आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत जब तहसील दिवस में की गई, तो जांच के नाम पर एसीएमओ को अस्पताल की व्यवस्था में कोई खामी नजर नहीं आई।



वहीं, सीएमओ कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी पर शिकायतकर्ता से बदतमीजी से बात करने का आरोप लगा है। बातचीत के वायरल ऑडियो के अनुसार, कार्रवाई की मांग करने पर कर्मचारी ने गैर-जिम्मेदाराना लहजे में कहा कि क्या फांसी चढ़ा दें? इसके अलावा, अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज मांगने पर कर्मचारी द्वारा यह कहकर पल्ला झाड़ लिया गया कि रिकॉर्डिंग केवल सात दिनों की ही सुरक्षित रहती है।