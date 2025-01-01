Chandauli News: ताकत से नहीं, साहस और तकनीक से मजबूत बनें

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इसमें नंद बॉक्सिंग एकेडमी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर के विशेषज्ञों ने छात्राओं को विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की सुरक्षा के लिए तकनीकों की जानकारी दी। साथ उनका अभ्यास भी कराया गया। कार्यक्रम में 150 से ज्यादा छात्राओं ने हिस्सा लिया।प्रशिक्षक के रूप में एनआईएस कोच कुमार नंदजी ने छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए अटैक और डिफेंस तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विषम परिस्थिति में घबराने के बजाय साहस, सतर्कता और आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करना जरूरी है।छात्राओं को फेस और स्टमक अटैक का अभ्यास कराया गया। छात्राओं ने जोड़ी बनाकर आत्मरक्षा की तकनीकों का अभ्यास किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य विभा सिंह ने कहा कि यह प्रशिक्षण छात्राओं के लिए उपयोगी है। इससे छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और मुश्किलों का सामना करने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार होती हैं। विद्यालय के सीएमडी डॉ. विनय कुमार वर्मा ने कहा कि बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेना जरूरी है।कार्यक्रम में अनुष्का, ज्योति, शाइना, इशिका, रजिया, आंचल, अंशिका, आन्या, अंजल, रिम्शा, जानवी, दीपा, इंशा, सिमरन, तमन्ना, रुबी, सदफ, छाया तिवारी, कलाम खान आदि थे।