Chandauli News: सांड़ के हमले से घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान हुई मौत

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गांव के कमला पांडेय 25 अगस्त को सुबह टहलते हुए सोनबरसा की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक सांड़ ने उन पर हमला कर दिया था। सांड़ ने बुजुर्ग को सींग से उठाकर पटक दिया और हमला जारी रखा। आसपास के लो लाठी-डंडा लेकर दौड़े तो सांड़ भाग गया था। परिजनों ने गंभीर रूप से घायल कमला पांडेय को वाराणसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था।उनके हाथ-पैर और सीने में गंभीर चोटें आई थीं। चार दिनों तक इलाज के बाद जब स्थिति हालत बिगड़ने लगी तो शनिवार को डॉक्टरों ने घर ले जाने की सलाह दे दी। शनिवार रात लगभग 10 बजे बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। कमला के बेटे कौशल पांडेय ने बताया कि यह सांड़ ने पिछले हफ्ते गांव के प्रमोद यादव पर भी हमला किया था है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सांड को पकड़कर गोशाला भेजने की मांग की है।