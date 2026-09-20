Chandauli News: आज 795 नवसाक्षरों की होगी साक्षरता परीक्षा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:00 AM IST
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कंदवा। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निरक्षरों और पढ़ाई छोड़ चुके वयस्कों की सीखने की क्षमता परखने के लिए रविवार को साक्षरता परीक्षा आयोजित होगी। बरहनी ब्लॉक के 105 परिषदीय विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा में 795 नवसाक्षर शामिल होंगे।
शिक्षा विभाग ने परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रश्नपत्र और जरूरी अभिलेख केंद्रों पर पहुंचा दिए गए हैं।
कम्हरिया, धीना, अरंगी, डिग्घी, मुहम्मदपुर, प्रीतमपुर सहित 105 परिषदीय विद्यालयों में परीक्षा होगी। इसमें नवसाक्षरों की पठन, लेखन और गणितीय दक्षता का आकलन किया जाएगा। परीक्षा को लेकर केंद्र व्यवस्थापकों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। केंद्रों पर परीक्षा सामग्री उपलब्ध करा दी गई है।
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शिक्षा विभाग ने परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रश्नपत्र और जरूरी अभिलेख केंद्रों पर पहुंचा दिए गए हैं।
कम्हरिया, धीना, अरंगी, डिग्घी, मुहम्मदपुर, प्रीतमपुर सहित 105 परिषदीय विद्यालयों में परीक्षा होगी। इसमें नवसाक्षरों की पठन, लेखन और गणितीय दक्षता का आकलन किया जाएगा। परीक्षा को लेकर केंद्र व्यवस्थापकों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। केंद्रों पर परीक्षा सामग्री उपलब्ध करा दी गई है।
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