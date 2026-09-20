Chandauli News: सीआरपीएफ के गेट के पास मिला 10 फीट का अजगर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:05 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:05 AM IST
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चकिया। क्षेत्र के सोनहुल गांव स्थित भीषमपुर मार्ग पर शनिवार की सुबह सीआरपीएफ गेट नंबर दो के पास 10 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। सड़क किनारे विशालकाय अजगर को घूमते देखकर लोग सहम गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर चंद्रप्रभा जंगल में छोड़ दिया।
सुबह सीआरपीएफ गेट के पास सड़क किनारे एक विशालकाय अजगर दिखाई दिया। अजगर धीरे-धीरे सड़क के किनारे घूम रहा था। उसकी लंबाई करीब 10 फीट थी। सूचना मिलते ही वन दरोगा राम आशीष, वनकर्मी कृपा शंकर यादव, राजकुमार साहनी और लालू के साथ पहुंचे। वनकर्मियों ने अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद उसे बोरे में भरकर कर्मचारी चंद्रप्रभा जंगल ले गए और वहां छोड़ दिया।
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सुबह सीआरपीएफ गेट के पास सड़क किनारे एक विशालकाय अजगर दिखाई दिया। अजगर धीरे-धीरे सड़क के किनारे घूम रहा था। उसकी लंबाई करीब 10 फीट थी। सूचना मिलते ही वन दरोगा राम आशीष, वनकर्मी कृपा शंकर यादव, राजकुमार साहनी और लालू के साथ पहुंचे। वनकर्मियों ने अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद उसे बोरे में भरकर कर्मचारी चंद्रप्रभा जंगल ले गए और वहां छोड़ दिया।
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