Chandauli News: फैक्टरी के गोदाम से 27 किलो गांजा बरामद

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पुलिस के अनुसार, फैक्ट्री परिसर के गोदाम में गांजा रखने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम पहुंची गोदाम बंद था। इस पर पुलिस ने दूसरी फैक्ट्री में मौजूद प्रकाश तिवारी को बुलाकर गोदाम का ताला खुलवाया। तलाशी के दौरान एक कमरे से 14 थैलियों में रखा गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजे के साथ गोदाम में खड़ी एक कार भी जब्त कर ली।कार्रवाई के दौरान अंचलाधिकारी राजा कुमार भी मौजूद रहे। पुलिस ने प्रकाश तिवारी को हिरासत में ले लिया है। प्रकाश तिवारी ने पुलिस को बताया कि गोदाम वाराणसी निवासी बबलू को लीज पर दिया था। गोदाम से धान और कोयले का कारोबार होता था। अंचलाधिकारी राजा कुमार ने बताया कि गोदाम से गांजा बरामद हुआ है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। संवाद