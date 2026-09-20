Chandauli News: सर्विस रोड गड्ढे से हादसे का शिकार हो रहे राहगीर

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क्षेत्र के गंजख्वाजा गांव के पास नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर लगभग दो फीट गहरा गड्ढा हो गया है। इस मार्ग से इंटर कॉलेज के विद्यार्थी भी आते-जाते हैं। अमोघपुर के राजकुमार यादव, गंजख्वाजा के श्याम सुंदर, नई कोट के नगरु व बसनी गांव के केदार यादव आदि ने बताया कि गड्ढे की वजह से दो दर्जन से अधिक लोग हादसे का शिकार हो चुके हैंइसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में एनएचएआई के पीडी आरके वर्मा ने बताया कि सर्विस रोड के गड्ढे को जल्द पाटकर समस्या का समाधान किया जाएगा।