Chandauli News: घर में चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार, जेवर बरामद

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शोर मचाने पर आरोपी धान के खेत में भाग गया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। प्रभारी निरीक्षक दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि वीरासराय गांव निवासी अनिल कुमार उर्फ मिथुन (20) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी के जेवर बरामद किए। आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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धीना। थाने की पुलिस ने घर में चोरी के मामले में प्रकाश में आए आरोपी को शनिवार को महुजी तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चोरी की एक जोड़ी पायल और एक बिछिया बरामद हुई। पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार रात सुढ़िया (सिसौड़ाकला) गांव निवासी ज्योति देवी के घर का जर्जर दरवाजा तोड़कर आरोपी अंदर घुसा था। उसने बक्सा तोड़कर पायल, बिछिया और एक हजार रुपये चोरी कर लिए थे।