Bulandshahar News: प्रेमिका को छोड़ने आए प्रेमी व दोस्त को ग्रामीणों ने धुना

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थाना नरसेना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से बीबीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक का प्रेम-प्रसंग चल रहा था। बृहस्पतिवार की दोपहर युवती का प्रेमी गांव आया और युवती को अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया। युवती के देर शाम तक घर वापस न आने पर परिजन और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। रात होने पर प्रेमी और उसका दोस्त बाइक से प्रेमिका को उसके घर छोड़ने के लिए पहुंचे।युवती की तलाश कर रहे परिजनों और ग्रामीणों ने बाइक पर छोड़ने आए प्रेमी और उसके दोस्त को पकड़ लिया और धुनाई करने लगे। इसी दौरान मौका पाकर प्रेमी भाग गया। वहीं, उसके दोस्त को ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि एक युवक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।