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Bulandshahar News: बेखौफ हुए चोर, एक रात में तीन किसानों के खेतों से किया हाथ साफ

Sun, 20 Sep 2026 10:41 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:41 PM IST
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Thieves turn brazen; strike three farmers' fields in a single night.
अनूपशहर। कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर अब घरों के बजाय खेतों को निशाना बना रहे हैं। शनिवार की रात गांव बिचौला और मौजपुर इलाके में चोरों ने तीन अलग-अलग खेतों से मोटर का तार, बैटरी और स्प्रे मशीन समेत हजारों रुपये का सामान पार कर दिया। पीड़ित किसानों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहली घटना बिचौला निवासी मनवीर सिंह के खेत में हुई। उनका खेत पारली में है। रात में चोरों ने खेत पर बने कमरे का ताला तोड़ा और ट्यूबवेल की मोटर से तांबे का तार, एक स्प्रे मशीन और एक बैटरा चोरी कर लिया।
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दूसरी वारदात मौजपुर निवासी जशवीर सिंह के खेत में हुई। चोरों ने यहां भी ताला तोड़कर दो बैटरी, एक झटका मशीन और पाइप के बैंड चोरी कर लिए। तीसरी चोरी मौजपुर निवासी अजय कुमार के खेत में हुई। चोरों ने खेत में रखी मोटर की बॉडी तोड़कर उसमें से कीमती कॉपर निकाल लिया। सुबह जब किसान खेत पर पहुंचे तो टूटे ताले और बिखरा सामान देखकर हैरान रह गए। पीड़ित किसानों ने अनूपशहर कोतवाली में तहरीर दी है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। संवाद
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