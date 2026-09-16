बुलंदशहर में बुखार से दो भाइयों की मौत: दोनों मासूम रहते थे एक साथ, खाते भी थे संग, एकसाथ ही छोड़ गए दुनिया

नगर के मोहल्ला खत्रीवाला निवासी रोहित के सात वर्षीय पुत्र मोंटी व पांच वर्षीय पुत्र टीटू उर्फ सोंटी को तीन-चार दिन पूर्व बुखार हुआ। पिता रोहित ने बताया कि पहले बड़े पुत्र फिर छोटे पुत्र को बुखार होने पर शुरूआत में नगर के ही एक क्लीनिक से दवा दिलवाई। दो दिन तक स्वास्थ्य में सुधार न होने पर मंगलवार को बुलंदशहर के भूड़ चौराहा स्थित एक निजी अस्पताल में दिखाया। चिकित्सक ने दोनों को भर्ती कर डेंगू, मलेरिया व टाइफाइड जांच कराने की सलाह दी। दोनों की डीएम रोड स्थित एक निजी पैथोलॉजी लैब पर जांच कराई गई। जिसमें टाइफाइड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, शेष निगेटिव रही।