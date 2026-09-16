फौजियों की भतीजी से छेड़छाड़: विरोध करने पर पिता और चाचा को पीटा, बुलंदशहर में दबंगों की खुलेआम गुंडागर्दी

थाना खानपुर क्षेत्र के कस्बा खानपुर से एक गंभीर घटना सामने आई है। यहां फौजियों की नाबालिग भतीजी से मनचलों ने लगातार छेड़छाड़ की। छात्रा के पिता और चाचा ने जब इसका विरोध किया, तो दबंग आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। यह विरोध करना उन्हें काफी भारी पड़ा।

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यह घटना ढकरोली प्याऊ स्थित एक प्राइवेट स्कूल से घर जाते समय हुई। कक्षा 10 की यह छात्रा पिछले तीन दिन से लगातार मनचलों की छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों का शिकार हो रही थी। दबंगों ने छात्रा का पीछा कर उसे परेशान किया और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं।नाबालिग छात्रा के साथ यह उत्पीड़न बीते तीन दिनों से जारी था। स्कूल से घर लौटते समय मनचले उसका पीछा करते थे। वे छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते और लगातार अश्लील हरकतें करते थे। छात्रा के परिजनों को जब इस बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने दबंगों को रोकने का फैसला किया।छात्रा के पिता और चाचा ने इन मनचलों का विरोध किया। विरोध करने पर दबंग आरोपियों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। छेड़छाड़ और मारपीट की इस वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने तत्काल घायल पिता और चाचा को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा। पीड़ित पिता ने आरोपियों के खिलाफ थाना खानपुर में सख्त कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार दबंग आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।