यूपी में हैवानियत: नौवीं क्लास में तीन छात्रों ने सहपाठी को बनाया हवस का शिकार, पिता बोले- कैमरे में कैद घटना

पिता को बताया गया बेटा का झगड़ा हुआ है

छात्र के पिता के अनुसार, उन्हें दोपहर में विद्यालय से बेटे के साथ झगड़ा होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर वह विद्यालय पहुंचे। वहां बेटे ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। पिता का आरोप है कि घटना की जानकारी सामने आने के बाद भी विद्यालय स्टाफ ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। मामले में विद्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।