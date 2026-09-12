Bulandshahar News: बीमारी से आगरा निवासी हेड कांस्टेबल धीरज सिंह की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

डायल 112 प्रभारी धमेंद्र सिंह ने बताया कि धीरज सिंह पुलिस लाइन के पास में ही किराये पर रहते थे। शुक्रवार को उन्होंने ड्यूटी की और उसके बाद अपने कमरे पर चले गए। देर शाम उन्होंने साथी पुलिसकर्मियों को फोन कर सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। बताया गया कि तबीयत में सुधार होने के बाद रात में वह अपने कमरे पर आ गए।शनिवार की सुबह मकान मालिक ने उन्हें कमरे में बेहोश पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस की सूचना पर शाम दोपहर में मृतक के परिवार के लोग बुलंदशहर पहुंचे।गाजियाबाद से तीन साल पहले ही उनका बुलंदशहर में तबादला हुआ था। वह 2005 बैच के सिपाही थे। परिवार के साथ आगरा की आवास विकास कॉलोनी में रहते थे। उनके एक बेटा है। आरआई अजय श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार की शाम में मृतक धीरज सिंह को सलामी दी गई। पुलिस लाइन से गार्द उनके शव को लेकर आगरा के लिए रवाना की गई।