Bulandshahar News: कंछी का था रेलवे ट्रैक पर मिला शव, भाई ने की शिनाख्त
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:00 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:00 PM IST
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गुलावठी। कस्बे के सैदपुर रोड फ्लाईओवर के पास दस सितंबर को रेलवे ट्रैक पर मिला शव कस्बे के अहेरिया मंदिर निवासी कंछी (55) का था। मृतक के भाई देवीराम ने मोर्चरी पहुंचकर शव की शिनाख्त अपने भाई कंछी के रूप में की।
देवीराम ने बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह उनके भाई कंछी घर से खेत पर कार्य करने के लिए गए थे। रात में घर नहीं पहुंचने पर उन्होंने तलाश शुरू की। मगर कोई सुराग नहीं लगा। थाना प्रभारी ने बताया कि कंछी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
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देवीराम ने बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह उनके भाई कंछी घर से खेत पर कार्य करने के लिए गए थे। रात में घर नहीं पहुंचने पर उन्होंने तलाश शुरू की। मगर कोई सुराग नहीं लगा। थाना प्रभारी ने बताया कि कंछी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
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