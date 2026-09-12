Bulandshahar News: एक अक्तूबर से बिना पीयूसीसी नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:01 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:01 PM IST
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बुलंदशहर। जनपद में एक अक्तूबर से बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) वाले वाहनों को डीजल-पेट्रोल नहीं मिल सकेगा। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश जारी किए हैं। पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले वाहनों की एएनपीआर कैमरों के माध्यम से जांच की जाएगी। वैध पीयूसीसी नहीं होने पर वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 186 पेट्रोल पंप संचालित हैं। सभी पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन की ओर से 30 सितंबर तक सभी पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में आठ पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए जा चुके हैं। अन्य पेट्रोल पंपों पर भी कैमरे लगाने की प्रक्रिया चल रही है।
आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि एएनपीआर कैमरे पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे। इसके माध्यम से वाहन के पीयूसीसी की वैधता की जानकारी सामने आएगी। वैध पीयूसीसी नहीं होने पर वाहन को डीजल-पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी ने भी चालकों से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनवाने की अपील की है।
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जिला आपूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 186 पेट्रोल पंप संचालित हैं। सभी पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन की ओर से 30 सितंबर तक सभी पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में आठ पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए जा चुके हैं। अन्य पेट्रोल पंपों पर भी कैमरे लगाने की प्रक्रिया चल रही है।
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आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि एएनपीआर कैमरे पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे। इसके माध्यम से वाहन के पीयूसीसी की वैधता की जानकारी सामने आएगी। वैध पीयूसीसी नहीं होने पर वाहन को डीजल-पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी ने भी चालकों से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनवाने की अपील की है।
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