Bulandshahar News: भैयापुर पुलिया के पुनर्निर्माण को मिली मंजूरी, 78 लाख रुपये स्वीकृत

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जहांगीराबाद। जहांगीराबाद-बुलंदशहर मार्ग पर स्थित भैयापुर पुलिया के पुनर्निर्माण के लिए शासन ने 78 लाख रुपये मंजूर किए हैं। क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा ने यह जानकारी साझा की है। यह पुलिया लंबे समय से टेढ़ी होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी। खासकर बड़े वाहनों को मोड़ पर दिक्कत आती थी, जिससे दुर्घटना का खतरा था। क्षेत्र के किसान, व्यापारी और वाहन चालक पुलिया को सीधा कर नया निर्माण चाहते थे। मंजूरी मिलने से स्थानीय लोगों में खुशी है। नई पुलिया बनने से बड़े वाहनों का आवागमन सुगम होगा। किसानों और व्यापारियों को भी उपज व सामान के परिवहन में राहत मिलेगी। इससे जहांगीराबाद-बुलंदशहर मार्ग पर यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने पुलिया का निर्माण जल्द शुरू करने और आसपास के गड्ढों की मरम्मत की मांग की है।