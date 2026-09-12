बाबा साहेब के संविधान से छेड़छाड़ कर रही सरकार: राजेंद्र पाल गौतम

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रैली का आयोजन पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी श्यौपाल सिंह की अगुवाई में हुआ। राजेंद्र पाल गौतम ने देश में नफरत फैलाने के काम को रोकने का आह्वान किया। उन्होंने संविधान बचाने और हर नागरिक को समान अधिकार देने की बात कही। गौतम ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर कांग्रेस की विचारधारा फैलाने को कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेस द्वारा बनाए गए गरीबों और दलितों को मुख्य धारा से जोड़ने के काम को बेच रही है। गौतम ने विदेश नीति और आर्थिक नीति को विफल बताते हुए नरेंद्र पर निशाना साधा।चुनाव सह प्रभारी संजीव आर्य ने 2029 के लक्ष्य का सेमीफाइनल 2027 को बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने प्रदेश सरकार पर एक वर्ग का एनकाउंटर कराने का आरोप लगाया। पूर्व सांसद राजबब्बर ने कांग्रेस को देश का एकमात्र विकल्प बताया। पूर्व सांसद राशिद अल्वी ने महंगाई पर चिंता जताई और कांग्रेस सरकार बनने पर तीन तलाक कानून खत्म करने की बात कही। कार्यक्रम संयोजक चौधरी श्योपाल सिंह ने मुख्यातिथियों को हल भेंट किए। इस दौरान शाहिद नकवी, अब्दुल रशीद नकवी, करणवीर सिंह सिरोही, आजाद सिरोही, पवन शर्मा, अबू आजाद, अराफात अली, मोहम्मद जमान, पीके शर्मा, जुगेंद्र पोसवाल, मंगलसेन शर्मा, शादाब अफजल, बीपी अशोक, नाजिम प्रधान, रामवीर सिंह प्रधान, रूपचंद कपासिया और महावीर रोसा मौजूद रहे।