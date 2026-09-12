Bulandshahar News: नेशनल हाईवे-34 पर आपस में भिड़े ट्रक, चार घायल

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घरेलू विवाद में युवक ने जहरीले पदार्थ का किया सेवन

बुलंदशहर। घरेलू विवाद में युवक ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों ने उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर को शिकारपुर क्षेत्र के गांव निवासी कुलदीप को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। परिजनों ने बताया कि घर पर आपसी विवाद में कुलदीप ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। युवक को भर्ती कर उपचार किया गया।

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बुलंदशहर। नेशनल हाईवे-34 पर बृहस्पतिवार की रात में जिला कारागार के पास ट्रक आपस में भिड़ गए। हादसे में चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि जिला कारागार के पास एक ट्रक खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ा हुआ था। रात करीब तीन बजे पीछे से आ रहे ट्रक की खड़े हुए ट्रक से टक्कर हो गई। वहीं, एक अन्य ट्रक भी पीछे से टकरा गया। बताया कि हादसे में कासगंज निवासी रूपचंद, दीपू, राधिका, भजनलाल घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। संवाद