Bulandshahar News: बंद की गईं नालियों को खुलवाने के लिए ईओ को सौंपा ज्ञापन
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:31 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:31 AM IST
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बुलंदशहर। आनंद विहार सराय लोधगान के निवासियों ने शुक्रवार को नगर पालिका ईओ को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने गली नंबर एक में नाली बंद होने की शिकायत कर समाधान मांगा। स्थानीय निवासी मोहन शर्मा ने बताया कि गली में करीब 50 घर हैं। गली में दो नालियां हैं, जिनमें से एक को कुछ लोगों ने मिट्टी डालकर बंद कर दिया है। इससे गली की जल निकासी बुरी तरह प्रभावित हुई है। मोहन ने बताया कि बारिश में दो से तीन घंटे तक जलभराव बना रहता है। मोहल्ले वाले पहले भी नाली खोलने की विनती कर चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। निवासियों ने गली में सीमेंट सड़क बनाने की भी मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान चंद्रेश, राजकुमार, शीला, निर्मला, सीमा, अनिल, नीतू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
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