Bulandshahar News: किसानों की समस्याओं को लेकर महापंचायत, संगठन मजबूत करने पर जोर
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:32 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
सिकंदराबाद। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की ओर से शुक्रवार को गुलावठी रोड स्थित एक फार्म हाउस में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। संचालन जिलाध्यक्ष डॉ. राम अवतार सिंह व जिला कार्यकारिणी ने किया। मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता रहे। महापंचायत में किसानों की विभिन्न समस्याओं, अधिकारों और उनके हक की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। साथ ही संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक किसानों को संगठन से जोड़ने पर जोर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव ओम सिंह गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष रविंदर प्रधान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश महिला अध्यक्ष प्रतिभा राणा सहित विभिन्न जिलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच संचालन मांगेराम ने किया। वरिष्ठ समाजसेवी आरपी सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया।
विज्ञापन