Budaun News: पति के प्रेम-प्रसंग से आहत पत्नी ने दी जान

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थाना क्षेत्र के जालंधरी सराय निवासी नसीर ने बताया कि उनकी बेटी महजबीन (26) की लव मैरिज आपसी सहमति से कबूलपुरा निवासी फुरकान से करीब आठ साल पहले हुई थी। दंपती के एक बेटा भी है। बेटी का पति फुरकान पेंट का काम करने के लिए कोल्हापुर जाता था। इस दौरान महजबीन मायके में रहा करती थी। विज्ञापन

उनके मुताबिक, पेंट का काम करने के दौरान ही फुरकान का किसी दूसरी महिला से प्रेम-प्रसंग हो गया। वह उस महिला से लगातार फोन पर बातचीत किया करता था, जिसका विरोध वह किया करती थी। इसके कारण दंपती अक्सर विवाद होता रहता था। कई बार मामला मायके और पुलिस तक भी पहुंचा, फिर भी विवाद का समाधान नहीं हो सका। विज्ञापन विज्ञापन

शनिवार शाम को भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। पिता ने ससुरालियों पर बेटी को जबरन विषाक्त खिलाने का आरोप लगाया है। एएसपी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि विवाहिता के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। थाने में तहरीर प्राप्त होने पर कार्रवाई कराई जाएगी। थाना क्षेत्र के जालंधरी सराय निवासी नसीर ने बताया कि उनकी बेटी महजबीन (26) की लव मैरिज आपसी सहमति से कबूलपुरा निवासी फुरकान से करीब आठ साल पहले हुई थी। दंपती के एक बेटा भी है। बेटी का पति फुरकान पेंट का काम करने के लिए कोल्हापुर जाता था। इस दौरान महजबीन मायके में रहा करती थी।उनके मुताबिक, पेंट का काम करने के दौरान ही फुरकान का किसी दूसरी महिला से प्रेम-प्रसंग हो गया। वह उस महिला से लगातार फोन पर बातचीत किया करता था, जिसका विरोध वह किया करती थी। इसके कारण दंपती अक्सर विवाद होता रहता था। कई बार मामला मायके और पुलिस तक भी पहुंचा, फिर भी विवाद का समाधान नहीं हो सका।शनिवार शाम को भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। पिता ने ससुरालियों पर बेटी को जबरन विषाक्त खिलाने का आरोप लगाया है। एएसपी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि विवाहिता के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। थाने में तहरीर प्राप्त होने पर कार्रवाई कराई जाएगी।

बदायूं। मोहल्ला कबूलपुरा गौटिया में पति के दूसरी महिला से प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद के बाद विवाहिता ने शनिवार रात में विषाक्त पदार्थ खा लिया। पति बिगड़ी हालत में पत्नी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां से गंभीर स्थिति में राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। रविवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विवाहिता की मौत की सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर विवाहिता को जबरन विषाक्त पदार्थ खिलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने विवाहिता के शव का पोस्टमॉर्टम कराया है।