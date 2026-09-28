Budaun News: आज बंद रहेंगे कक्षा आठ तक के सभी बोर्ड के स्कूल
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:47 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:47 AM IST
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बदायूं। अत्यधिक बारिश और जलभराव को देखते हुए जिले में कक्षा आठ तक के सभी बोर्डों के विद्यालय सोमवार को बंद रहेंगे। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति रहेगी और वह स्कूल पहुंचकर विभागीय कार्य करेंगे।
जिला बेसिक शिक्षाधिकारी नवीन कुमार के निर्देशों के अनुसार, यदि बारिश और जलभराव के कारण किसी विद्यालय में कोई दिक्कत आती है, तो इसकी सूचना संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को दी जाएगी। विद्यालयों में जलभराव या अन्य किसी समस्या की स्थिति में प्रधानाध्यापकों को तत्काल विभागीय अधिकारियों को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद
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जिला बेसिक शिक्षाधिकारी नवीन कुमार के निर्देशों के अनुसार, यदि बारिश और जलभराव के कारण किसी विद्यालय में कोई दिक्कत आती है, तो इसकी सूचना संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को दी जाएगी। विद्यालयों में जलभराव या अन्य किसी समस्या की स्थिति में प्रधानाध्यापकों को तत्काल विभागीय अधिकारियों को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद
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