Budaun News: छात्राओं ने जाना पुलिस के काम करने का तरीका

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महिला थाना प्रभारी ज्योति सिंह ने छात्राओं को बताया कि थाने में शिकायत लेकर आने वाले लोगों की समस्या को किस तरह दर्ज किया जाता है। इसके बाद मामले की जांच और कार्रवाई किस प्रकार की जाती है। उन्होंने छात्राओं को थाने में रखे जाने वाले विभिन्न अभिलेखों और पुलिस के अलग-अलग कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। इसके बाद छात्राओं को थाने के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण कराया गया।छात्राओं ने महिला पुलिसकर्मियों से उनके काम और जिम्मेदारियों को लेकर बात की। पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं की जिज्ञासाओं का जवाब देते हुए बताया कि पुलिस की जिम्मेदारी केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना ही नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी है। महिला थाना महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंस्पेक्टर ज्योति सिंह ने कहा कि किसी भी परेशानी या असुरक्षित स्थिति में घबराने के बजाय परिवार के लोगों, शिक्षकों या पुलिस से मदद लेनी चाहिए। छात्राओं को पुलिस से संपर्क करने और अपनी समस्या खुलकर बताने के लिए भी प्रेरित किया गया।