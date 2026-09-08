Budaun News: डीएम ने बाढ़ प्रभावित गांव जटा का किया निरीक्षण
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:04 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:04 AM IST
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बदायूं। जिलाधिकारी अवनीश राय ने सोमवार को तहसील दातागंज के बाढ़ प्रभावित ग्राम जटा का निरीक्षण किया। बाढ़ के कारण गांव का आवागमन टूट चुका है, इसलिए डीएम नाव से गांव में पहुंचे।
निरीक्षण के दौरान डीएम ने ग्रामीणों से संवाद कर उनका हालचाल जाना और बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं व जरूरतों की जानकारी ली। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन पूरी तत्परता से सहायता कर रहा है। हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। डीएम ने अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम दातागंज विनोद कुमार सिंह, बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता उमेश चंद्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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निरीक्षण के दौरान डीएम ने ग्रामीणों से संवाद कर उनका हालचाल जाना और बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं व जरूरतों की जानकारी ली। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन पूरी तत्परता से सहायता कर रहा है। हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। डीएम ने अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम दातागंज विनोद कुमार सिंह, बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता उमेश चंद्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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