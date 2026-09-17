फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Like the driving license process, vehicle fitness testing will also be automated.

Budaun News: डीएल की तरह वाहनों की फिटनेस जांच भी ऑटोमेटेड होगी

Thu, 17 Sep 2026 01:52 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
Like the driving license process, vehicle fitness testing will also be automated.
बदायूं। परिवहन विभाग ने वाहनों के फिटनेस जांच में होने वाले खेल पर रोक लगाने की कवायद शुरू कर दी है। जल्द जिले में ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही वाहनों की फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) खोला जाएगा। इसमें वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमेटेड मशीन से होगी। इस प्रक्रिया में किसी कर्मचारी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होगी। वाहन फिट पाए जाने पर ही एटीएस से फिटनेस प्रमाणपत्र ऑनलाइन ही जारी होगा। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन

जिले में कुछ समय पहले तक वाहनों की फिटनेस जांच के लिए लोगों को बरेली की दौड़ लगानी पड़ रही थी। बरेली में बड़ा बाईपास पर फिटनेस जांच के लिए बड़ा केंद्र खुला है। कुछ समय पहले ही आरटीओ ने बदायूं के वाहनों की फिटनेस जांच के लिए स्थानीय एआरटीओ कार्यालय में अनुमति दे दी थी। वर्तमान में वाहनों की फिटनेस जांच एआरटीओ कार्यालय में ही हो रही है।
विज्ञापन

एआरटीओ हरिओम ने बताया कि फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खोले जाने के लिए परिवहन मुख्यालय से कवायद की गई है। इस संबंध में शासन स्तर से आवेदन मांगे गए हैं। नई व्यवस्था होने से फिटनेस जांच में भी पारदर्शिता और बढ़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन



---
छह से ज्यादा सीट वाले निजी वाहनों को अब नहीं करानी होगी वार्षिक फिटनेस



बदायूं। सरकार ने चालक को छोड़कर छह से अधिक सीट वाले निजी वाहनों की वार्षिक फिटनेस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इससे बरेली मंडल के 10,795 वाहन स्वामियों को राहत मिलेगी। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।



अब तक ऐसे निजी वाहनों को हर साल फिटनेस करानी पड़ती थी। व्यक्तिगत और पारिवारिक उपयोग में आने वाले वाहनों को भी इस प्रक्रिया से गुजरना होता था। नई व्यवस्था से वाहन स्वामियों के समय और धन की बचत होगी।




आरटीओ प्रशासन पंकज सिंह ने बताया कि यह छूट केवल निजी वाहनों पर लागू होगी। इस श्रेणी में बरेली मंडल के चारों जनपदों में कुल 10,795 वाहन पंजीकृत हैं। इनमें बरेली में 2,249, बदायूं में 2,727, शाहजहांपुर में 2,654 और पीलीभीत में सर्वाधिक 3,165 वाहन हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed