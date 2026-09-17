Budaun News: सिटी में आज

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- उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की ओर से रोडवेज डिपो पर स्वास्थ्य शिविर सुबह सात बजे से।





सम्मान समारोह : सैदपुर नगर पंचायत में ग्यारहवीं शरीफ के अवसर पर इराक के बगदाद शरीफ में गौस पाक की मजार पर जियारत के लिए जाने वाले तीर्थ यात्रियों का सम्मान समारोह पूर्वाह्न साढ़े ग्यारह बजे से।



सेवा संकल्प : डायट स्थित ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम शाम साढ़े तीन बजे से।

मेला : गुधनी-खोंसारा स्थित बलदेव जी मंदिर परिसर में प्रसिद्ध बलदाऊ जी मेले का शुभारंभ अपराह्न दो बजे से।

स्वास्थ्य शिविर : आसफपुर स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर स्वास्थ्य शिविर सुबह आठ बजे से।