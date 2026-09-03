Budaun News: टेंट लगाते समय हाईटेंशन लाइन से छुआ लोहे का पाइप, मजदूर की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Thu, 03 Sep 2026 01:42 AM IST
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कादरचौक। थाना क्षेत्र के गांव कुड़ा शाहपुर में बुधवार रात जन्माष्टमी मेले के लिए टेंट लगाते समय हाईटेंशन लाइन के तार से लोहे का पाइप छू गया। हादसे में करंट की चपेट में आने से 22 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
थाना क्षेत्र के गांव जिंसी नगला निवासी ओमकार (22) पुत्र उदयवीर टेंट कारोबारी के साथ मजदूरी में मदद करते थे। बुधवार की शाम वह कुड़ा शाहपुर गांव में जन्माष्टमी मेले के लिए टेंट लगाने पहुंचे थे। रात करीब सवा आठ बजे टेंट खड़ा करते समय उसके हाथ में लगा लोहे का पाइप ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से छू गया। लाइन के संपर्क में आते ही ओमकार करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद साथी मजदूर और ग्रामीण उसे तत्काल राजकीय मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर परिवार के लोग भी पहुंच गए।
ओमकार चार भाइयों में दूसरे नंबर के थे। वह अविवाहित थे। परिवार की आर्थिक मदद के लिए मजदूरी करते थे। उनके पिता उदयवीर खेती के साथ मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। सीओ उझानी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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थाना क्षेत्र के गांव जिंसी नगला निवासी ओमकार (22) पुत्र उदयवीर टेंट कारोबारी के साथ मजदूरी में मदद करते थे। बुधवार की शाम वह कुड़ा शाहपुर गांव में जन्माष्टमी मेले के लिए टेंट लगाने पहुंचे थे। रात करीब सवा आठ बजे टेंट खड़ा करते समय उसके हाथ में लगा लोहे का पाइप ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से छू गया। लाइन के संपर्क में आते ही ओमकार करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद साथी मजदूर और ग्रामीण उसे तत्काल राजकीय मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर परिवार के लोग भी पहुंच गए।
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ओमकार चार भाइयों में दूसरे नंबर के थे। वह अविवाहित थे। परिवार की आर्थिक मदद के लिए मजदूरी करते थे। उनके पिता उदयवीर खेती के साथ मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। सीओ उझानी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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