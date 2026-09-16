बदायूं: रात में खाना खाकर सोए थे परिवार के छह लोग, सुबह बेहोश मिले, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती

बदायूं जिले के अलापुर नगर पंचायत के वार्ड तीन निवासी हरीश शर्मा अपने परिवार के साथ मंगलवार की रात रात खाना खाकर सोए थे। घर में लौकी चना की सब्जी बनी थी। बुधवार सुबह परिवार के सभी लोग घर में बेहोश मिले। सुबह करीब साढ़े नौ बजे पड़ोस की महिला ने दरवाजा खटखटाया तो काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद महिला के पति राजू ने हरीश के कलान में काम करने वाले बेटे को फोन कर जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलने पर बेटा घर पहुंचा तो दरवाजा खोला गया, सभी लोग घर में बेहोश मिले। दो कुत्ते भी बेहोश मिले। सूचना पर अलापुर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को एंबुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज भिजवाया।

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