फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Six family members went to sleep after dinner they were found unconscious in Budaun

बदायूं: रात में खाना खाकर सोए थे परिवार के छह लोग, सुबह बेहोश मिले, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती

Wed, 16 Sep 2026 03:57 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 16 Sep 2026 03:57 PM IST
सार

अलापुर के वार्ड तीन में हरीश शर्मा का परिवार बुधवार सुबह बेहोश मिला। मंगलवार रात लौकी चना की सब्जी खाने के बाद सभी सोए थे। उनके दो पालतू कुत्ते भी बेसुध पाए गए। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने सभी को मेडिकल कॉलेज भेजा। फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई गई है।

विज्ञापन
Six family members went to sleep after dinner they were found unconscious in Budaun
सभी पीड़ितों को एंबुलेंस से ले जाया गया। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बदायूं जिले के अलापुर नगर पंचायत के वार्ड तीन निवासी हरीश शर्मा अपने परिवार के साथ मंगलवार की रात रात खाना खाकर सोए थे। घर में लौकी चना की सब्जी बनी थी। बुधवार सुबह परिवार के सभी लोग घर में बेहोश मिले। सुबह करीब साढ़े नौ बजे पड़ोस की महिला ने दरवाजा खटखटाया तो काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद महिला के पति राजू ने हरीश के कलान में काम करने वाले बेटे को फोन कर जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलने पर बेटा घर पहुंचा तो दरवाजा खोला गया, सभी लोग घर में बेहोश मिले। दो कुत्ते भी बेहोश मिले। सूचना पर अलापुर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को एंबुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज भिजवाया। 

विज्ञापन


नगर के वार्ड तीन निवासी हरीश शर्मा (70) मवेसी खरीदने और बेचने का काम करते हैं। मंगलवार की शाम उनके घर में लौकी चना की सब्जी बनाई गई थी। परिवार के सभी लोग खाना खाकर सो गए। सुबह साढ़े नौ बजे तक परिवार कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं आया तो पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 
विज्ञापन


यह भी पढ़ें- बरेली: अग्निवीर और होमगार्ड भर्ती की दौड़ में पांच युवक बेहोश, एक के पैर में लगी चोट, अस्पताल में भर्ती
विज्ञापन
विज्ञापन


जिसके बाद छत अंदर देखा तो हरीश शर्मा (70), पत्नी घुन्नो देवी (65), बेटा गोपाल (25), पुत्रवधू पत्नी रुबी (23), दूसरा बेटा निशु (20) और गोपाल का तीन वर्षीय पुत्र विभांस चारपाई पर बेसुध पड़े थे। घर के पालतू दो कुत्ते भी बेहोश पड़े मिले। जिसके बाद परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी एंबुलेंस से उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज भेज दिया। फूड प्वाइजिनिंग की आशंका जताई गई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed