बदायूं: छत पर टीनशेड में फंदे से लटका विवाहिता का शव, हत्या का आरोप, मायके वालों ने किया हंगामा
उसावां थाना क्षेत्र के गूराबरेला गांव में मंगलवार रात एक विवाहिता का शव घर में फंदे से लटका मिला। बुधवार सुबह मायके पक्ष के लोग पहुंचे और हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
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बदायूं के उसावां थाना क्षेत्र के ग्राम गूराबरेला में मंगलवार रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव घर की छत पर टीन शेड में फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही बुधवार सुबह मायके पक्ष के लोग पहुंच गए और हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों के साथ मारपीट भी की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
बुधवार सुबह घटना की जानकारी मिलने पर रोशनी के मायके पक्ष के लोग पहुंचे। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान ससुराल पक्ष में जो भी व्यक्ति मिला, उसके साथ मारपीट किए जाने की बात सामने आई। हंगामे की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया।